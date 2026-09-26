Состоялось открытие малой ГЭС "Минкенд", заложен фундамент предприятия в рамках проекта "Текстильный кластер"

26 сентября в Бакинском конгресс-центре с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в онлайн формате состоялась церемония закладки фундамента в Мингячевирском промышленном парке производственного предприятия по проекту "Текстильный кластер" ООО Textile Horizon.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев, председатель правления ООО "Азершекер" Насиб Исламзаде и председатель Global Textile Group Музаффар Разаков нажали кнопку, символизирующую закладку фундамента предприятия в онлайн формате.

Отметим, что учредителями ООО Textile Horizon, получившего в прошлом году статус резидента Мингячевирского промышленного парка, являются ООО "Азершекер", ООО Global Textile и Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд. В рамках проекта предусмотрен полный цикл производства – от выращивания хлопка до выпуска хлопковолокна, пряжи, ткани и готовой текстильной продукции. Предприятие будет пользоваться всеми налоговыми и таможенными льготами, предоставляемыми резидентам Мингячевирского промышленного парка. На предприятии площадью 11,2 гектара планируется производство 16 тысяч тонн хлопкового волокна, 11 тысяч тонн пряжи, 7,3 тысячи тонн окрашенной ткани и 11 миллионов рубашек в год. Наряду с поставками на внутренний рынок, планируется и экспорт продукции.

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26 сентября в Бакинском конгресс-центре с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось открытие в онлайн-формате малой гидроэлектростанции "Минкенд" в Лачинском районе.

Президент Ильхам Алиев и президент турецкой компании Demirören Holding Йылдырым Демирёрен нажали кнопку, символизирующую открытие станции в онлайн-формате.

Отметим, что под руководством главы нашего государства осуществляются широкомасштабные меры по реализации потенциала зеленой энергетики на освобожденных от оккупации территориях. В этой связи особое значение имеет проект восстановления, строительства и долгосрочной эксплуатации малых гидроэлектростанций в Кяльбаджаре и Лачине. Установленная мощность малой гидроэлектростанции "Минкенд", входящей в этот проект, составляет 3,2 МВт, а ожидаемая годовая выработка электроэнергии – 11,8 млн кВт·ч. Станция построена на основе австрийских и итальянских технологий.

Проект, включающий восстановление, строительство и долгосрочную эксплуатацию малых гидроэлектростанций в Кяльбаджаре и Лачине, реализуется в рамках I Государственной программы "Великое возвращение", на основе принципа государственно-частного партнерства. Его общая стоимость составляет 53,2 млн манатов. Проект включает малые гидроэлектростанции "Минкенд", "Галаджа-1", "Галаджа-2", "Малыбей" и "Тертер-1". Ввод в эксплуатацию других станций ожидается к концу 2026 года. Срок их эксплуатации – 30 лет. Общая инвестиционная мощность проекта составляет 12,9 МВт, ожидаемая годовая выработка электроэнергии – 44,1 млн кВт·ч. К проекту применены льготы и освобождения, предусмотренные для освобожденных от оккупации территорий, кроме того, Фондом развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики предоставлен льготный кредит.

В действующем в рамках проекта ООО Green Karabakh Energy долевым участием владеют Demirören Holding и Фонд развития бизнеса Азербайджана.