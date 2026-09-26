İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    UEFA Millətlər Liqasında bu gün İngiltərə İspaniya yığması ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 26 sentyabr, 2026
    • 10:16
    UEFA Millətlər Liqasında bu gün İngiltərə İspaniya yığması ilə qarşılaşacaq

    Bu gün UEFA Millətlər Liqasında I turun növbəti oyunları keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, üçüncü oyun günündə daha 10 qarşılaşma baş tutacaq.

    Günün mərkəzi matçında İngiltərə İspaniya seçməsi ilə qarşılaşacaq.

    UEFA Millətlər Liqası

    I tur

    A Liqası

    III qrup

    22:45. Çexiya - Xorvatiya

    22:45. İngiltərə - İspaniya

    B Liqası

    I qrup

    17:00. Sloveniya - Şotlandiya

    22:45. Şimali Makedoniya - İsveçrə

    C Liqası

    IV qrup

    20:00. Bolqarıstan - Lüksemburq

    20:00. İslandiya - Estoniya

    III qrup

    20:00. Farer adaları - Qazaxıstan

    22:45. Slovakiya - Moldova

    I qrup

    20:00. San Marino - Finlandiya

    22:45. Albaniya - Belarus

    UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə İspaniya millisi
    Лига наций УЕФА: Англия примет Испанию
    England to face Spain in UEFA Nations League today
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:15

    Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq

    Energetika
    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:56

    İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti