UEFA Millətlər Liqasında bu gün İngiltərə İspaniya yığması ilə qarşılaşacaq
Futbol
- 26 sentyabr, 2026
- 10:16
Bu gün UEFA Millətlər Liqasında I turun növbəti oyunları keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, üçüncü oyun günündə daha 10 qarşılaşma baş tutacaq.
Günün mərkəzi matçında İngiltərə İspaniya seçməsi ilə qarşılaşacaq.
UEFA Millətlər Liqası
I tur
A Liqası
III qrup
22:45. Çexiya - Xorvatiya
22:45. İngiltərə - İspaniya
B Liqası
I qrup
17:00. Sloveniya - Şotlandiya
22:45. Şimali Makedoniya - İsveçrə
C Liqası
IV qrup
20:00. Bolqarıstan - Lüksemburq
20:00. İslandiya - Estoniya
III qrup
20:00. Farer adaları - Qazaxıstan
22:45. Slovakiya - Moldova
I qrup
20:00. San Marino - Finlandiya
22:45. Albaniya - Belarus
Son xəbərlər
05:15
Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaqEnergetika
04:48
Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcəkDigər ölkələr
04:28
ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcəkDigər ölkələr
03:59
Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürübDigər ölkələr
03:38
Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
03:07
ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmirDigər ölkələr
02:47
Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıbDigər ölkələr
02:16
Foto
Video
İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİBHadisə
01:56