В Баку прошел Инвестиционный диалог по инфраструктуре Азербайджана

Государственный нефтяной фонд Азербайджана и одна из ведущих мировых управляющих компаний BlackRock совместно провели в Баку Инвестиционный диалог по инфраструктуре Азербайджана.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026) и было посвящено инвестиционным возможностям в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, энергетики, а также стратегических транспортно-логистических коридоров.

В диалоге приняли участие высокопоставленные официальные лица Азербайджана, руководители международных инвестиционных институтов, инфраструктурных компаний и глобальных бизнес-структур.

Первая панель, посвященная ИИ и цифровой инфраструктуре, прошла под модераторством глобального руководителя группы финансовых и стратегических инвесторов BlackRock Чарльза Хатами. В ней выступили министр экономики Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, президент Temasek Global Investments Наги Хамиех и глава Coravel, ACS Ховард Бовил. Обсуждались применение ИИ, расширение возможностей обработки и хранения данных, усиление цифровой связанности и инвестиционные возможности в этих сферах, а также сотрудничество государства и частного сектора.

Вторую панель по энергетике модерировал партнер Global Infrastructure Partners (GIP) Эрик Варвел. Участие приняли министр энергетики Пярвиз Шахбазов, президент SOCAR Ровшан Наджаф, глава Vision Invest Омар Н. Аль-Мидани и глава Skyborn Renewables Патрик Ламмерс. Обсуждались развитие энергоинфраструктуры, меняющиеся инвестиционные приоритеты, энергобезопасность и растущая роль возобновляемой энергии.

Заключительная панель была посвящена стратегическим транспортно-логистическим коридорам. Модератором выступил глава GIP Мустафа Риффат, среди участников - заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов, глава NEQSOL Holding Кирилл Рубинский, председатель Eldridge Industries Тодд Боэли и финансовый директор аэропорта Гатвик Джим Батлер. Обсуждались расширение инвестиций в транспортно-логистическую инфраструктуру, укрепление региональной связанности и роль Азербайджана в объединении региональных рынков.

Участники диалога отметили важность долгосрочного институционального капитала и государственно-частного партнерства в развитии инфраструктуры.