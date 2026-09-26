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    В Баку прошел Инвестиционный диалог по инфраструктуре Азербайджана

    Бизнес
    • 26 сентября, 2026
    • 13:29
    В Баку прошел Инвестиционный диалог по инфраструктуре Азербайджана

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана и одна из ведущих мировых управляющих компаний BlackRock совместно провели в Баку Инвестиционный диалог по инфраструктуре Азербайджана.

    Как сообщает Report, мероприятие прошло в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026) и было посвящено инвестиционным возможностям в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, энергетики, а также стратегических транспортно-логистических коридоров.

    В диалоге приняли участие высокопоставленные официальные лица Азербайджана, руководители международных инвестиционных институтов, инфраструктурных компаний и глобальных бизнес-структур.

    Первая панель, посвященная ИИ и цифровой инфраструктуре, прошла под модераторством глобального руководителя группы финансовых и стратегических инвесторов BlackRock Чарльза Хатами. В ней выступили министр экономики Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, президент Temasek Global Investments Наги Хамиех и глава Coravel, ACS Ховард Бовил. Обсуждались применение ИИ, расширение возможностей обработки и хранения данных, усиление цифровой связанности и инвестиционные возможности в этих сферах, а также сотрудничество государства и частного сектора.

    Вторую панель по энергетике модерировал партнер Global Infrastructure Partners (GIP) Эрик Варвел. Участие приняли министр энергетики Пярвиз Шахбазов, президент SOCAR Ровшан Наджаф, глава Vision Invest Омар Н. Аль-Мидани и глава Skyborn Renewables Патрик Ламмерс. Обсуждались развитие энергоинфраструктуры, меняющиеся инвестиционные приоритеты, энергобезопасность и растущая роль возобновляемой энергии.

    Заключительная панель была посвящена стратегическим транспортно-логистическим коридорам. Модератором выступил глава GIP Мустафа Риффат, среди участников - заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов, глава NEQSOL Holding Кирилл Рубинский, председатель Eldridge Industries Тодд Боэли и финансовый директор аэропорта Гатвик Джим Батлер. Обсуждались расширение инвестиций в транспортно-логистическую инфраструктуру, укрепление региональной связанности и роль Азербайджана в объединении региональных рынков.

    Участники диалога отметили важность долгосрочного институционального капитала и государственно-частного партнерства в развитии инфраструктуры.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Микаил Джаббаров Пярвиз Шахбазов Рашад Набиев Искусственный интеллект (ИИ) Ровшан Наджаф II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    AIIF 2026-da Azərbaycan İnfrastruktur İnvestisiya Dialoqu keçirilib
    SOFAZ, BlackRock hold Azerbaijan Infrastructure Investment Dialogue
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