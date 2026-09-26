ММ: Кампания против Азербайджана в Турции преследует цель нанести урон двусторонним отношениям

Временная комиссия Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами изучила информационную кампанию, которая, как сообщается, в последние дни ведется против Азербайджана через платформы социальных сетей в Турции.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении комиссии.

Отмечается, что в результате мониторинга было установлено, что кампания направлена против азербайджано-турецких отношений дружбы, братства и союзничества, нацелена на введение общественного мнения в заблуждение, формирование у граждан недоверия к государству и государственным институтам, а также на создание поляризации в обществе.

Согласно заявлению, кампания проводится скоординированным образом посредством таргетированной рекламы, реальных и фейковых аккаунтов в социальных сетях.

Комиссия сообщила, что информация об участниках кампании будет передана соответствующим государственным органам Азербайджана.

Также отмечено, что согласно законодательству Турции подобная деятельность влечет за собой юридическую ответственность.

Комиссия призвала граждан Азербайджана и Турции не верить ложной информации и проявлять бдительность в этом вопросе.