Гасил Аббасов: Развитие человеческого капитала остается главным приоритетом Азербайджана

Развитие человеческого капитала и инвестиции в потенциал трудовых ресурсов остаются главным приоритетом для обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста Азербайджана.

Как сообщает Report, об заявил председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Гасил Аббасов на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026).

"Природные ресурсы конечны, а технологии можно импортировать. Только человек, обладающий способностью создавать добавочную стоимость, обеспечивает непрерывный рост при условии инвестиций в его развитие. Именно поэтому государственная политика страны нацелена на трансформацию доходов от природных ресурсов в человеческий капитал", - заявил Аббасов.

По его словам, инвестиции в человеческий капитал сегодня не являются опциональными и продиктованы четырьмя ключевыми факторами - стимулирование экономического роста, предотвращения потери потенциала, повышение устойчивости к технологическим шокам, обеспечение инклюзивности.

Глава Госагентства также призвал бизнес и инвесторов рассматривать расходы на развитие персонала не как издержки, а как высокодоходные инвестиции.