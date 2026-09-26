Министр: Азербайджан уделяет приоритетное внимание привлечению долгосрочного капитала

Азербайджан в сотрудничестве с международными партнерами уделяет приоритетное внимание привлечению долгосрочного капитала, передовых технологий, управленческого опыта и возможностей выхода на глобальные рынки.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

Министр отметил, что вместе с коллегами принял участие в специальной сессии на тему "Азербайджанский диалог по инфраструктурным инвестициям: Искусственный интеллект и цифровая инфраструктура", организованной Государственным нефтяным фондом Азербайджана и компанией BlackRock в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Он сообщил, что в ходе обсуждений был затронут инвестиционный потенциал в сферах ИИ и цифровой инфраструктуры, энергетики, транспортных и логистических коридоров.

"Мы заявили, что диверсификация ненефтегазовой экономики Азербайджана уже дает реальные результаты. На следующем этапе основной целью является повышение производительности, технологической емкости и экспортных возможностей в ненефтегазовой экономике", - написал он.

Джаббаров отметил, что ИИ и цифровизация оцениваются как горизонтальная платформа, повышающая инвестиционную привлекательность в различных отраслях экономики. "В этом направлении развитие энергетической базы, дата-центров и высокопроизводительных вычислительных мощностей, а также внедрение передовых технологий в промышленности, логистике, сельском хозяйстве и других отраслях обладает значительным потенциалом", - добавил он.