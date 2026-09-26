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    Министр: Азербайджан уделяет приоритетное внимание привлечению долгосрочного капитала

    Бизнес
    • 26 сентября, 2026
    • 13:19
    Министр: Азербайджан уделяет приоритетное внимание привлечению долгосрочного капитала

    Азербайджан в сотрудничестве с международными партнерами уделяет приоритетное внимание привлечению долгосрочного капитала, передовых технологий, управленческого опыта и возможностей выхода на глобальные рынки.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

    Министр отметил, что вместе с коллегами принял участие в специальной сессии на тему "Азербайджанский диалог по инфраструктурным инвестициям: Искусственный интеллект и цифровая инфраструктура", организованной Государственным нефтяным фондом Азербайджана и компанией BlackRock в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

    Он сообщил, что в ходе обсуждений был затронут инвестиционный потенциал в сферах ИИ и цифровой инфраструктуры, энергетики, транспортных и логистических коридоров.

    "Мы заявили, что диверсификация ненефтегазовой экономики Азербайджана уже дает реальные результаты. На следующем этапе основной целью является повышение производительности, технологической емкости и экспортных возможностей в ненефтегазовой экономике", - написал он.

    Джаббаров отметил, что ИИ и цифровизация оцениваются как горизонтальная платформа, повышающая инвестиционную привлекательность в различных отраслях экономики. "В этом направлении развитие энергетической базы, дата-центров и высокопроизводительных вычислительных мощностей, а также внедрение передовых технологий в промышленности, логистике, сельском хозяйстве и других отраслях обладает значительным потенциалом", - добавил он.

    Микаил Джаббаров Искусственный интеллект (ИИ) II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
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    Nazir: "Beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıqda uzunmüddətli kapitalın cəlbinə önəm veririk"
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    Minister: Azerbaijan prioritizes attracting long-term capital
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