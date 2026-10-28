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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Анаис Роксанна Дагру: Женщины ограничены в доступе к технологическому образованию

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 11:04
    Анаис Роксанна Дагру: Женщины ограничены в доступе к технологическому образованию

    В мире доступ молодых женщин к образованию и просвещению в сфере технологий остается ограниченным.

    Как сообщает Report, об этом заявила феминистская активистка, гендерный консультант и общественный лидер из Африки Анаис Роксанна Дагру на панельной сессии "Знания, право голоса и лидерство: расширение возможностей женщин и девочек в различных культурах во имя общего будущего" в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    По ее словам, в системе образования девочкам необходимо прививать технические навыки.

    "Необходимо просвещать их в области искусственного интеллекта. Однако мировой опыт показывает, что специалистов, обучающих девочек в этой сфере, крайне мало. Технологические компании также могли бы создавать специальные программы стажировок для молодых девушек", - сказала Дагру.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Anais Roxanne Daqrou: Gənc qadınların texnologiya üzrə maariflənmə imkanları məhduddur
    Anais Roxanne Dagrou: Young women have limited access to technology education
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