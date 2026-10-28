Анаис Роксанна Дагру: Женщины ограничены в доступе к технологическому образованию

В мире доступ молодых женщин к образованию и просвещению в сфере технологий остается ограниченным.

Как сообщает Report, об этом заявила феминистская активистка, гендерный консультант и общественный лидер из Африки Анаис Роксанна Дагру на панельной сессии "Знания, право голоса и лидерство: расширение возможностей женщин и девочек в различных культурах во имя общего будущего" в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По ее словам, в системе образования девочкам необходимо прививать технические навыки.

"Необходимо просвещать их в области искусственного интеллекта. Однако мировой опыт показывает, что специалистов, обучающих девочек в этой сфере, крайне мало. Технологические компании также могли бы создавать специальные программы стажировок для молодых девушек", - сказала Дагру.