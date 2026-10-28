IFC назвала три приоритетных направления развития микрофинансового сектора Азербайджана

Международная финансовая корпорация (IFC) определила три направления развития микрофинансового сектора Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила страновой представитель IFC в Азербайджане Алия Азимова на 12-й конференции по инвестициям в микрофинансирование и устойчивому развитию, организованной Общественным объединением "Азербайджанская ассоциация микрофинансирования" (AMFA).

По ее словам, первое направление предполагает более тесную связь микрофинансирования с новыми возможностями в реальном секторе экономики.

Азимова отметила, что микрофинансовые организации Азербайджана доказали, что могут гибко поддерживать предпринимателей и фермеров и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Появление новых рынков, финансовых инструментов и деловых партнерств открывает возможности для более широкого применения этого опыта.

В качестве примера она привела сельское хозяйство. Опираясь на прежнее сотрудничество IFC и AMFA в области оценки аграрных кредитов, корпорация видит большой потенциал в новых финансовых инструментах, таких как сертификация продукции. Они могут открыть новые возможности для финансирования сельхозпроизводства и укрепить связи между фермерами, покупателями и финансовыми организациями.

Обсуждаемый сейчас в Милли Меджлисе законопроект создаст важную правовую основу для развития таких инструментов и новых способов финансирования сектора, отметила представитель IFC.

Второе направление - укрепление роли микрофинансирования в цифровой экономике по мере развития цифровых инноваций. Для микрофинансовых организаций это открывает возможности выхода на новые рынки и сотрудничества с финтех-компаниями и коммерческими платформами. При этом их важным преимуществом остается многолетнее знание своих клиентов и местного бизнеса.

Азимова добавила, что AMFA уже создает площадку для обсуждения цифрового кредитного скоринга, сотрудничества с финтех-компаниями и совместных технологических решений. Это может помочь сектору активнее участвовать в формирующейся экосистеме цифровых финансов.

Третье направление - расширение возможностей для привлечения инвестиций. Стратегические рамки Центрального банка в области микрофинансирования создают основу для дальнейшего развития сектора. Международный опыт IFC, в том числе сотрудничество в сфере финансирования в местной валюте, показывает особую важность устойчивых источников финансирования, эффективного управления рисками и надлежащего корпоративного управления. Это подтверждает и опыт работы IFC с Acleda в Камбодже, Vision Fund в Эфиопии и KEP Trust в Косово.

Привлечение инвестиций, подчеркнула Азимова, зависит не только от укрепления отдельных организаций. Важно также создавать условия для участия в секторе различных источников капитала: местных инвесторов и международных партнёров, а также инвестиций в капитал, долгового финансирования, гарантий и механизмов распределения рисков. По мере развития сектора расширение деятельности организаций, диверсификация моделей финансирования и укрепление связей с рынками капитала могут помочь привлечь более широкий круг инвесторов.

"Речь идет не просто о привлечении большего объема финансовых ресурсов, а об открытии более разнообразных каналов для притока капитала в сектор", - отметила представитель IFC.

По ее словам, три направления тесно связаны между собой. Поэтому особую роль играет AMFA: развитие финансового сектора зависит не только от потенциала отдельных организаций, но и от качества экосистемы, в которой они работают, профессиональных стандартов, возможностей для сотрудничества, инновационного потенциала и способности адаптироваться к изменениям.