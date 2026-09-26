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    На AIIF 2026 в Баку обсудили навыки будущего для рынка труда

    Бизнес
    • 26 сентября, 2026
    • 13:36
    На AIIF 2026 в Баку обсудили навыки будущего для рынка труда

    На II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026) обсудили подготовку специалистов к будущим требованиям рынка труда и сотрудничество государства, бизнеса и университетов в этой сфере.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, на панельной сессии "Инвестиции в человеческий капитал и навыки будущего" министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев рассказал о работе по развитию человеческого капитала, адаптации рынка труда и укреплению кадрового потенциала.

    Сессию модерировал координатор по международным связям TEHA Group Филиппо Малинверно.

    Участники обсудили роль человеческого капитала в обеспечении долгосрочной конкурентоспособности Азербайджана и диверсификации его экономики. В центре внимания также были цифровые навыки, современные подходы к руководству, расширение возможностей трудоустройства, привлечение и развитие талантов, поддержка инноваций и предпринимательства.

    В дискуссии участвовали председатель правления Государственного агентства занятости Хасил Аббасов, генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли, исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции Фариз Джафаров, генеральный директор SABAH.HUB Рахим Байрамлы и генеральный директор Şişecam Джан Юджель.

    На AIIF 2026 в Баку обсудили навыки будущего для рынка труда
    На AIIF 2026 в Баку обсудили навыки будущего для рынка труда
    На AIIF 2026 в Баку обсудили навыки будущего для рынка труда
    На AIIF 2026 в Баку обсудили навыки будущего для рынка труда
    На AIIF 2026 в Баку обсудили навыки будущего для рынка труда
    На AIIF 2026 в Баку обсудили навыки будущего для рынка труда
    На AIIF 2026 в Баку обсудили навыки будущего для рынка труда
    Министерство экономики Азербайджана II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Фото
    AIIF 2026-da "İnsan kapitalına və gələcəyin bacarıqlarına investisiya" mövzusunda panel sessiya keçirilib
    Фото
    AIIF 2026 discusses preparing workforce for future labor market needs
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