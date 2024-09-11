Лига наций: Победитель в матче Нидерланды – Германия не определился

Во втором туре Лиги наций УЕФА состоялись 9 матчей.
Как сообщает Report, команды из лиг A, B, C и D встретились друг с другом.
Одним из самых интересных матчей стала встреча между Нидерландами и Германией в группе 3 Лиги A. Матч прошел на арене "Йохан Кройфф" в Амстердаме, стартовый свисток прозвучал в 22:45 по бакинскому времени.
Сборная Грузии, принимавшая участие в Евро-2024, сыграла в гостях против команды Албании.
Лига наций УЕФА
II тур
10 сентября
Лига A
Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0
Нидерланды – Германия 2:2
Лига B
Албания – Грузия 0:1
Чехия – Украина 3:2
Англия - Финляндия 2:0
Ирландия – Греция 0:2
Лига C
Латвия - Фарерские острова 1:0
Северная Македония - Армения 2:0
Лига D
Андорра - Мальта 0:1
Отметим, что сборная Азербайджана, выступающая в группе I Лиги C, в первом туре потерпела поражение от Швеции со счетом 1:3, а во втором туре уступила Словакии 0:2.