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Лига наций: Победитель в матче Нидерланды – Германия не определился

Лига наций: Победитель в матче Нидерланды – Германия не определился Во втором туре Лиги наций УЕФА состоялись 9 матчей.
Футбол
11 сентября 2024 г. 01:10
Лига наций: Победитель в матче Нидерланды – Германия не определился

Во втором туре Лиги наций УЕФА состоялись 9 матчей.

Как сообщает Report, команды из лиг A, B, C и D встретились друг с другом.

Одним из самых интересных матчей стала встреча между Нидерландами и Германией в группе 3 Лиги A. Матч прошел на арене "Йохан Кройфф" в Амстердаме, стартовый свисток прозвучал в 22:45 по бакинскому времени.

Сборная Грузии, принимавшая участие в Евро-2024, сыграла в гостях против команды Албании.

Лига наций УЕФА

II тур

10 сентября

Лига A
Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0
Нидерланды – Германия 2:2

Лига B
Албания – Грузия 0:1
Чехия – Украина 3:2
Англия - Финляндия 2:0
Ирландия – Греция 0:2

Лига C
Латвия - Фарерские острова 1:0
Северная Македония - Армения 2:0

Лига D

Андорра - Мальта 0:1

Отметим, что сборная Азербайджана, выступающая в группе I Лиги C, в первом туре потерпела поражение от Швеции со счетом 1:3, а во втором туре уступила Словакии 0:2.

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqası: Niderland – Almaniya oyununda qalib müəyyənləşməyib

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