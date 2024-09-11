Лига наций: Победитель в матче Нидерланды – Германия не определился

Во втором туре Лиги наций УЕФА состоялись 9 матчей.

Во втором туре Лиги наций УЕФА состоялись 9 матчей.

Как сообщает Report, команды из лиг A, B, C и D встретились друг с другом.

Одним из самых интересных матчей стала встреча между Нидерландами и Германией в группе 3 Лиги A. Матч прошел на арене "Йохан Кройфф" в Амстердаме, стартовый свисток прозвучал в 22:45 по бакинскому времени.

Сборная Грузии, принимавшая участие в Евро-2024, сыграла в гостях против команды Албании.

Лига наций УЕФА

II тур

10 сентября

Лига A

Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0

Нидерланды – Германия 2:2

Лига B

Албания – Грузия 0:1

Чехия – Украина 3:2

Англия - Финляндия 2:0

Ирландия – Греция 0:2

Лига C

Латвия - Фарерские острова 1:0

Северная Македония - Армения 2:0

Лига D

Андорра - Мальта 0:1

Отметим, что сборная Азербайджана, выступающая в группе I Лиги C, в первом туре потерпела поражение от Швеции со счетом 1:3, а во втором туре уступила Словакии 0:2.