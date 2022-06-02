Лига наций: Испания сыграет с Португалией

Сегодня будет сыграно еще 10 матчей первого раунда Лиги наций УЕФА по футболу.

Сегодня будет сыграно еще 10 матчей первого раунда Лиги наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в Лиге А - 2 встречи, в Лиге В - 3, в Лиге С - 4, в Лиге D - 1.

Центральный поединок дня состоится между Испанией и Португалией.

Лига Наций УЕФА

I тур

Лига А

2 группа

22:45. Испания - Португалия

22:45. Чехия - Швейцария

Лига В

2 группа

22:45. Израиль - Исландия

4 группа

22:45. Словения - Швеция

22:45. Сербия - Норвегия

Лига С

2 группа

20:00. Кипр - Косово

22:45. Северная Ирландия - Греция

4 группа

20:00. Болгария - Северная Македония

20:00. Грузия - Гибралтар

Лига D

2 группа

20:00. Эстония - Сан-Марино.