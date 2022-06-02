Лига наций: Испания сыграет с Португалией

Сегодня будет сыграно еще 10 матчей первого раунда Лиги наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, в Лиге А - 2 встречи, в Лиге В - 3, в Лиге С - 4, в Лиге D - 1.
Центральный поединок дня состоится между Испанией и Португалией.
Лига Наций УЕФА
I тур
Лига А
2 группа
22:45. Испания - Португалия
22:45. Чехия - Швейцария
Лига В
2 группа
22:45. Израиль - Исландия
4 группа
22:45. Словения - Швеция
22:45. Сербия - Норвегия
Лига С
2 группа
20:00. Кипр - Косово
22:45. Северная Ирландия - Греция
4 группа
20:00. Болгария - Северная Македония
20:00. Грузия - Гибралтар
Лига D
2 группа
20:00. Эстония - Сан-Марино.