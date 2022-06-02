Лига Наций: Грузия и Косово одержали победу

Продолжается новый сезон в рамках Лиги наций по футболу.
Как сообщает Report, 2 июня состоялись четыре встречи I тура. Три из них прошли в Лиге С, одна - в Лиге D.
Лига наций УЕФА
Лига С
2-я группа
Кипр - Косово - 0:2
Голы: Валон Бериша (65), Эдон Йоргова (78).
4-я группа
Болгария - Северная Македония - 1:1
Голы: Кирил Десподов (34); Милан Ристовски (50).
Грузия - Гибралтар - 4:0
Голы: Хвича Кварацхелия (12), Гурам Кашия (33), Георги Микаутадзе (87), Валери Газаишвили (88).
В группе D сборная Эстонии победила Сан-Марино со счетом 2:0.