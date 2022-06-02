Лига Наций: Грузия и Косово одержали победу

Продолжается новый сезон в рамках Лиги наций по футболу.

Продолжается новый сезон в рамках Лиги наций по футболу.

Как сообщает Report, 2 июня состоялись четыре встречи I тура. Три из них прошли в Лиге С, одна - в Лиге D.

Лига наций УЕФА

Лига С

2-я группа

Кипр - Косово - 0:2

Голы: Валон Бериша (65), Эдон Йоргова (78).

4-я группа

Болгария - Северная Македония - 1:1

Голы: Кирил Десподов (34); Милан Ристовски (50).

Грузия - Гибралтар - 4:0

Голы: Хвича Кварацхелия (12), Гурам Кашия (33), Георги Микаутадзе (87), Валери Газаишвили (88).

В группе D сборная Эстонии победила Сан-Марино со счетом 2:0.