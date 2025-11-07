Лига конференций УЕФА: Состоялись матчи III тура общего этапа

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    • 07 ноября, 2025
    • 02:02
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи 3-го тура общего этапа.

    Как сообщает Report, турецкий "Самсунспор" дома разгромил мальтийский "Хамрун", немецкий "Майнц 05" в родных стенах обыграл итальянскую "Фиорентину".

    Лига конференций УЕФА

    Общий этап

    III тур

    "Шахтер" (Украина) - "Брейдаблик" (Исландия) - 2:0

    "Спарта" (Чехия) - "Ракув" (Польша) - 0:0

    "Майнц 05" (Германия) - "Фиорентина" (Италия) - 2:1

    "Целе" (Словения) - "Легия" (Польша) - 2:1

    КуПС (Финляндия) - "Слован" (Словакия) - 3:1

    АЕК (Греция) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 1:1

    "Самсунспор" (Турция) - "Хамрун" (Мальта) - 3:0

    АЕК (Ларнака, Кипр) - "Абердин" (Шотландия) - 0:0

    "Ноа" (Армения) - "Сигма" (Чехия) - 1:2

    "Рапид" (Австрия) - "Университатя" (Румыния) - 0:1

    "Динамо" (Киев, Украина) - "Зрински" (Босния и Герцеговина) - 6:0

    "Кристал Пэлас" (Англия) - АЗ (Нидерланды) - 3:1

    "Райо Вальекано" (Испания) - "Лех" (Польша) - 3:2

    "Линкольн" (Гибралтар) - "Риека" (Хорватия) - 1:1

    "Шкендия" (Северная Македония) - "Ягеллония" (Польша) - 1:1

    "Хаккен" (Швеция) - "Страсбург" (Франция) - 1:2

    "Лозанна" (Швейцария) - "Омония" (Кипр) - 1:1

    "Шелбурн" (Ирландия) - "Дрита" (Косово) - 0:1

