    Futbol
    • 07 noyabr, 2025
    • 02:02
    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində III turun matçları baş tutub

    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində III turun matçları baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, Türkiyənin "Samsunspor" klubu Malta təmsilçisi "Hamrun"la üz-üzə gəlib.

    "Maynts 05" evdə "Fiorentina"nı qəbul edib.

    UEFA Konfrans Liqası

    Liqa mərhələsi

    III tur

    "Şaxtyor" (Ukrayna) - "Breydablik" (İslandiya) - 2:0

    "Sparta" (Çexiya) - "Rakuv" (Polşa) - 0:0

    "Maynts 05" (Almaniya) - "Fiorentina" (İtaliya) - 2:1

    "Sele" (Sloveniya) - "Legiya" (Polşa) - 2:1

    KuPS (Finlandiya) - "Slovan" (Slovakiya) - 3:1

    AEK (Yunanıstan) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - 1:1

    "Samsunspor" (Türkiyə) - "Hamrun" (Malta) - 3:0

    AEK (Larnaka, Kipr) - "Aberdin" (Şotlandiya) - 0:0

    "Noa" (Ermənistan) - "Siqma" (Çexiya) - 1:2

    "Rapid" (Avstriya) - "Universitatya" (Rumıniya) -0:1

    "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - 6:0

    "Kristal Pelas" (İngiltərə) - AZ (Niderland) - 3:1

    "Rayo Valyekano" (İspaniya) - "Lex" (Polşa) -3:2

    "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Riyeka" (Xorvatiya) - 1:1

    "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - "Yagelloniya" (Polşa) - 1:1

    "Hakken" (İsveç) - "Strasburq" (Fransa) - 1:2

    "Lozanna" (İsveçrə) - "Omoniya" (Kipr) -1:1

    "Şelbrun" (İrlandiya) - "Drita" (Kosovo) -0:1

    Лига конференций УЕФА: Состоялись матчи III тура общего этапа

