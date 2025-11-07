UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində III turun matçları baş tutub
- 07 noyabr, 2025
- 02:02
UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində III turun matçları baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, Türkiyənin "Samsunspor" klubu Malta təmsilçisi "Hamrun"la üz-üzə gəlib.
"Maynts 05" evdə "Fiorentina"nı qəbul edib.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
III tur
"Şaxtyor" (Ukrayna) - "Breydablik" (İslandiya) - 2:0
"Sparta" (Çexiya) - "Rakuv" (Polşa) - 0:0
"Maynts 05" (Almaniya) - "Fiorentina" (İtaliya) - 2:1
"Sele" (Sloveniya) - "Legiya" (Polşa) - 2:1
KuPS (Finlandiya) - "Slovan" (Slovakiya) - 3:1
AEK (Yunanıstan) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - 1:1
"Samsunspor" (Türkiyə) - "Hamrun" (Malta) - 3:0
AEK (Larnaka, Kipr) - "Aberdin" (Şotlandiya) - 0:0
"Noa" (Ermənistan) - "Siqma" (Çexiya) - 1:2
"Rapid" (Avstriya) - "Universitatya" (Rumıniya) -0:1
"Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - 6:0
"Kristal Pelas" (İngiltərə) - AZ (Niderland) - 3:1
"Rayo Valyekano" (İspaniya) - "Lex" (Polşa) -3:2
"Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Riyeka" (Xorvatiya) - 1:1
"Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - "Yagelloniya" (Polşa) - 1:1
"Hakken" (İsveç) - "Strasburq" (Fransa) - 1:2
"Lozanna" (İsveçrə) - "Omoniya" (Kipr) -1:1
"Şelbrun" (İrlandiya) - "Drita" (Kosovo) -0:1