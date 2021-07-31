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Лига конференций: "Карабах" узнал потенциальных соперников в раунде плей-офф

Лига конференций: "Карабах" узнал потенциальных соперников в раунде плей-офф Накануне жеребьевки плей-офф Лиги конференций УЕФА количество потенциальных соперников "Карабаха" уменьшилось.
Футбол
31 июля 2021 г. 00:39
Лига конференций: Карабах узнал потенциальных соперников в раунде плей-офф

Накануне жеребьевки плей-офф Лиги конференций УЕФА количество потенциальных соперников "Карабаха" уменьшилось.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, в случаи победы над киприотским клубом АЕЛ в третьем отборочном раунде, представитель Азербайджана встретится с одним из победителей четырех пар.

ЦСКА (София, Болгария) - "Осиек" (Хорватия)

"Пакуш де Феррейра" (Болгария) - "Ларн" (Северная Ирландия)

"Брейдаблик" (Исландия) - "Абердин" (Шотландия)

"Чукарички" (Сербия) - "Хаммарбю" (Швеция).

Жеребьевка плей-офф Лиги конференций состоится 2 августа.

"Карабах" проведет свой первый матч третьего отборочного раунде против AEЛ 5 августа на выезде, а ответный - 12 августа дома.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın pley-off mərhələsindəki potensial rəqiblərinin sayı azalıb

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