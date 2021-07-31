Лига конференций: "Карабах" узнал потенциальных соперников в раунде плей-офф

Накануне жеребьевки плей-офф Лиги конференций УЕФА количество потенциальных соперников "Карабаха" уменьшилось.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, в случаи победы над киприотским клубом АЕЛ в третьем отборочном раунде, представитель Азербайджана встретится с одним из победителей четырех пар.
ЦСКА (София, Болгария) - "Осиек" (Хорватия)
"Пакуш де Феррейра" (Болгария) - "Ларн" (Северная Ирландия)
"Брейдаблик" (Исландия) - "Абердин" (Шотландия)
"Чукарички" (Сербия) - "Хаммарбю" (Швеция).
Жеребьевка плей-офф Лиги конференций состоится 2 августа.
"Карабах" проведет свой первый матч третьего отборочного раунде против AEЛ 5 августа на выезде, а ответный - 12 августа дома.