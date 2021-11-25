Лига конференций: "Карабах" может стать единоличным лидером

Сегодня азербайджанский клуб "Карабах" проведет матч 5-го тура группы H Лиги конференций по футболу.

Сегодня азербайджанский клуб "Карабах" проведет матч 5-го тура группы H Лиги конференций по футболу.

Как передает Report, подопечные Гурбана Гурбанова примут в родных стенах кипрскую "Омонию".

Встреча, которая пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45. Судить ее будет датский рефери ФИФА Мортен Крох.

В случае победы, "Карабах" может занять первое место в группе, в зависимости от исхода матча между "Кайратом" и швейцарским "Базелем". Для этого представитель Алматы не должен проиграть в домашней игре.

Лига конференций УЕФА

Групповой этап, V тур

21:45. "Карабах" (АЗЕРБАЙДЖАН) - "Омония" (Кипр)

Судьи: Мортен Крох, Нильс Хогг, Штеффен Брамсен, Йорген Бурхардт (все Дания)

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Очки: "Карабах" - 10, "Базель" - 8, "Омония" - 2, "Кайрат" - 1.