Лига Европы УЕФА: Стали известны соперники "Карабаха"

Стали известны соперники "Карабаха" в основном этапе Лиги Европы УЕФА.

Стали известны соперники "Карабаха" в основном этапе Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, первую игру "Карабах" проведет с "Аяксом" (Нидерланды) в Баку. Второй матч "Карабах" проведет на выезде с "Тоттенхэмом" (Англия).

Представитель Азербайджана затем проведет домашний матч с "Лионом" (Франция), и выездной с "Олимпиакосом" (Греция).

Агдамский клуб также сыграет с "Мальме" (Швеция), "Будё-Глимт" (Норвегия), "Эльфсборг" (Швеция), ФКСБ (Румыния).

Отметим, что основной этап турнира стартует 25-26 сентября.