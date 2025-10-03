Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Лига Европы УЕФА: "Фенербахче" обыграл французскую "Ниццу"

    Футбол
    • 03 октября, 2025
    • 01:23
    Лига Европы УЕФА: Фенербахче обыграл французскую Ниццу

    Состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

    Как передает Report, девять матчей стартовали в 20:45 по бакинскому времени, остальные - в 23:00.

    Турецкий "Фенербахче" на своем поле встретился с французской "Ниццей". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

    Лига Европы УЕФА

    Групповой этап

    II тур

    2 октября

    20:45. "Рома" (Италия) – "Лилль" (Франция) – 0:1

    20:45. "Болонья" (Италия) – "Фрайбург" (Германия) – 1:1

    20:45. "Селтик" (Шотландия) – "Брага" (Португалия) – 0:2

    20:45. "Виктория" (Чехия) – "Мальмё" (Швеция) – 3:0

    20:45. "Фенербахче" (Турция) – "Ницца" (Франция) – 2:1

    20:45. ФКСБ (Румыния) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 0:2

    20:45. "Панатинаикос" (Греция) – "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды) – 1:2

    20:45. "Лудогорец" (Болгария) – "Бетис" (Испания) – 0:2

    20:45. "Бранн" (Норвегия) – "Утрехт" (Нидерланды) – 1:0

    23:00. "Базель" (Швейцария) – "Штутгарт" (Германия) – 2:0

    23:00. "Порту" (Португалия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 2:1

    23:00. "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Астон Вилла" (Англия) – 0:2

    23:00. "Генк" (Бельгия) – "Ференцварош" (Венгрия) – 0:1

    23:00. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) – 1:3

    23:00. "Ноттингем Форест" (Англия) – "Мидтьюлланн" (Дания) – 2:3

    23:00. "Лион" (Франция) – "Зальцбург" (Австрия) – 2:0

    23:00. "Сельта" (Испания) – ПАОК (Греция) – 3:1

    23:00. "Штурм" (Австрия) – "Рейнджерс" (Шотландия) – 2:1.

