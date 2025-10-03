İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Futbol
    • 03 oktyabr, 2025
    • 01:06
    UEFA Avropa Liqası: Fənərbağça bu gün Fransa klubunu məğlub edib

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində II turun oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, matçlardan doqquzu Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də, digərləri 23:00-da start götürüb.

    Türkiyə təmsilçisi "Fənərbağça" doğma meydanda Fransanın "Nitsa" klubu ilə üz-üzə gəlib.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi

    II tur

    2 oktyabr

    20:45. "Roma" (İtaliya) – "Lill" (Fransa) – 0:1.

    20:45. "Bolonya" (İtaliya) – "Frayburq" (Almaniya) – 1:1

    20:45. "Seltik" (Şotlandiya) – "Braqa" (Portuqaliya) – 0:2

    20:45. "Viktoriya" (Çexiya) – "Malmö" (İsveç) – 3:0

    20:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) – "Nitsa" (Fransa) – 2:1

    20:45. FCSB (Rumıniya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə) – 0:2

    20:45. "Panatinaikos" (Yunanıstan) – "Qou Ehed İqlz" (Niderland) – 1:2

    20:45. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) – "Betis" (İspaniya) – 0:2

    20:45. "Brann" (Norveç) – "Utrext" (Niderland) – 1:0

    23:00. "Bazel" (İsveçrə) – "Ştutqart" (Almaniya) – 2:0

    23:00. "Portu" (Portuqaliya) – "Srvena Zvezda" (Serbiya) – 2:1

    23:00. "Feyenoord" (Niderland) – "Aston Villa" (İngiltərə) – 0:2

    23:00. "Genk" (Belçika) – "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – 0:1

    23:00. "Makkabi" (Tel-Əviv, İsrail) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) – 1:3

    23:00. "Nottingem Forest" (İngiltərə) – "Midtyullann" (Danimarka) – 2:3

    23:00. "Lion" (Fransa) – "Zaltsburq" (Avstriya) -2:0

    23:00. "Selta" (İspaniya) – PAOK (Yunanıstan) – 3:1

    23:00. "Şturm" (Avstriya) – "Reyncers" (Şotlandiya) – 2:1.

    01:06

    Futbol
