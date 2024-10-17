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Лига Европы УЕФА: Билеты на матч "Карабах" - "Аякс" поступят в продажу сегодня

Лига Европы УЕФА: Билеты на матч "Карабах" - "Аякс" поступят в продажу сегодня Билеты на матч "Карабах" - "Аякс" (Нидерланды) в III туре группового этапа Лиги Европы УЕФА поступят в продажу сегодня с 12:00.
Футбол
17 октября 2024 г. 10:10
Лига Европы УЕФА: Билеты на матч Карабах - Аякс поступят в продажу сегодня

Билеты на матч "Карабах" - "Аякс" (Нидерланды) в III туре группового этапа Лиги Европы УЕФА поступят в продажу сегодня с 12:00.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, стоимость билетов на матч составляет 5, 20, 30, 40, 75 и 150 манатов.

Для болельщиков, желающих воспользоваться привилегиями VIP Lounge, стоимость билетов в секторах VVIP C и VVIP D составляет 300 манатов.

Отметим, что матч состоится 24 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: "Qarabağ" - "Ayaks" matçının biletləri bu gün satışa çıxarılacaq

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