Лига Европы УЕФА: Билеты на матч "Карабах" - "Аякс" поступят в продажу сегодня

Билеты на матч "Карабах" - "Аякс" (Нидерланды) в III туре группового этапа Лиги Европы УЕФА поступят в продажу сегодня с 12:00.

Билеты на матч "Карабах" - "Аякс" (Нидерланды) в III туре группового этапа Лиги Европы УЕФА поступят в продажу сегодня с 12:00.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, стоимость билетов на матч составляет 5, 20, 30, 40, 75 и 150 манатов.

Для болельщиков, желающих воспользоваться привилегиями VIP Lounge, стоимость билетов в секторах VVIP C и VVIP D составляет 300 манатов.

Отметим, что матч состоится 24 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45 по бакинскому времени.