Лига Европы: Состоялась церемония жеребьевки группового этапа

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Состоялась церемония жеребьевки группового этапа Лиги Европы на сезон 2017-2018.

Как сообщает Report, в результате организованной в Монако жеребьевки 48 команд распределились по 12 группам.

Азербайджанские представители впервые за последние 3 года не примут участие в этом турнире. Из турецких команд своих соперников узнали "Башакшехир" и "Коньяспор". Датская команда "Копенгаген" и молдавский "Шериф", отстраненные от Лиги чемпионов "Карабахом" в третьем квалификационном туре и этапе "плей-офф" Лиги чемпионов, попали в одну группу.

Тянули жребий известные футболисты прошлого Хенрик Ларссон и Эрик Абидаль.

Группа A: "Вильярреал" (Испания), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Астана" (Казахстан), "Славия" (Прага, Чехия);

Группа B: "Динамо" (Киев, Украина), "Янг Бойз" (Швейцария), "Партизан" (Сербия), "Скендербеу" (Албания);

Группа C: "Брага" (Португалия), "Людогорец" (Болгария), "Хоффенхайм" (Германия), "Башакшехир" (Турция);

Группа D: "Милан" (Италия), "Аустрия" (Австрия), "Риека" (Хорватия), AEK (Афина, Греция);

Группа E: "Лион" (Франция), "Эвертон" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Аполлон" (Кипр);

Группа F: "Копенгаген" (Дания), "Локомотив" (Москва, Россия), "Шериф" (Молдова), "Злин" (Чехия);

Группа G: "Виктория" (Пльзень, Чехия), "Стяуа" (Румыния), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Лугано" (Швейцария);

Группа H: "Арсенал" (Англия), БАТЭ (Беларусь), "Кельн" (Германия), "Срвена Звезда" (Сербия);

Группа İ: "Зальцбург" (Австрия), "Марсель" (Франция), "Сетубал" (Португалия), "Коньяспор" (Турция);

Группа J: "Атлетик" (Греция), "Херта" (Германия), "Заря" (Луганск, Украина), "Остерсун" (Швеция);

Группа K: "Лацио" (Италия), "Ницца" (Франция), "Зюлте-Варегем" (Бельгия), "Витесс" (Голландия);

Группа L: "Зенит" (Россия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Русенборг" (Норвегия), "Вардар" (Македония).

Отметим, что игры первого тура состоятся 14 сентября, встречи последнего тура – 7 декабря.