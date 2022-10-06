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Лига Европы: Названы стартовые составы "Олимпиакоса" и "Карабаха"

Лига Европы: Названы стартовые составы "Олимпиакоса" и "Карабаха" Определились стартовые составы "Олимпиакоса" и "Карабаха", которые сыграют в Греции в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Футбол
6 октября 2022 г. 21:49
Лига Европы: Названы стартовые составы Олимпиакоса и Карабаха

Определились стартовые составы "Олимпиакоса" и "Карабаха", которые сыграют в Греции в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report со ссылкой на сайт организации, команды выйдут на поле со следующими составами:

Олимпиакос: 88. Костас Дзолакис, 2. Шиме Врсалько, 5. Андреас Бухалкис (к), 6. Янн М'Вила, 8. Пьер Кюнд-Малонг, 18. Хван Ин Бом, 21. Пеп Бьель, 26. Гонсало Авила, 45. Олег Рябчук, 66. Пап Абу Сиссе, 77. Гарри Родригес.

Главный тренер: Мичель Гонзалес

Карабах: 1. Шахруддин Магомедалиев, 2. Гара Гараев (к), 7. Ричард Алмейда, 10. Абдулла Зубир, 11. Квабена Овусу, 13. Бахлул Мустафазаде, 15. Леандро Андраде, 20. Кади Борхес, 29. Марко Вешович, 44. Эльвин Джафаргулиев, 55. Бадави Гусейнов.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

Отметим, что матч на стадионе "Георгиос Караискакис" начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке "Olimpiakos" və "Qarabağ"ın start heyətləri bəlli olub

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