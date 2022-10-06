Haqqımızda

"Olimpiakos" və "Qarabağ"ın start heyətləri bəlli olub

"Olimpiakos" və "Qarabağ"ın start heyətləri bəlli olub Yunanıstanda UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin III tur oyununda üz-üzə gələcək "Olimpiakos" və "Qarabağ"ın start heyətləri açıqlanıb.
Futbol
6 Oktyabr , 2022 21:35
Olimpiakos və Qarabağın start heyətləri bəlli olub

Yunanıstanda UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin III tur oyununda üz-üzə gələcək "Olimpiakos" və "Qarabağ"ın start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un qitə futbol qurumunun rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar:

"Olimpiakos": 88. Kostas Tsolakis, 2. Şime Vrsalko, 5. Andreas Buxalakis, 6. Yann MVila, 8. Pyer Kunde, 18. Hvan İy Co, 21. Pep Biel, 26. Qonsalo Avila, 45. Oleq Ryabçuk, 66. Pape Abu Sisse, 77. Qarri Rodriges

Ehtiyar oyunçular: 91. Aleksandros Pasxalakis, 99. Atanasios-Teoloqos Papadudis, 12. Marselo, 15. Sokratis Papastatopulos, 17. Marius Vrusai, 19. Yorqos Masuras, 20. Coş Bouler, 28. Matyö Valbuena, 33. Hvanq İn-Beom, 47. Abubakar Kamara, 74. Andreas-Rixardos Ntoi

Baş məşqçi: Miçel Qonsales

"Qarabağ": 1. Şahruddin Məhəmmədəliyev, 2. Qara Qarayev (k) 7. Riçard Almeyda, 10. Abdullah Zubir, 11. Kvabena Ovusu, 13. Bəhlul Mustafazadə, 15. Leandro Andrade, 20. Kadi Borges. 29. Marko Veşoviç, 44. Elvin Cəfərquliyev, 55. Bədavi Hüseynov

Ehtiyar oyunçular: 23. Luka Quqeşaşvili, 89. Amin Ramazanov, 4. Rahil Məmmədov, 5. Maksim Medvedev, 6. Julio Roman, 18. İsmayıl İbrahimli, 19. Filip Ozobiç, 22. Musa Qurbanlı, 27. Toral Bayramov, 30. Abbas Hüseynov, 77. Ramil Şeydayev, 81. Kevin Medina

Baş məşqçi: Qurban Qurbanov

Qeyd edək ki, bu gün "Georgios Karaiskakis" stadionunda oynanılacaq "Olimpiakos" - "Qarabağ" matçı Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Bizim Instagram səhifəmizə abunə olun
Rus versiyası Лига Европы: Названы стартовые составы "Олимпиакоса" и "Карабаха"

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

FIFA Mahir Emrelini cəzalandırıb
FIFA Mahir Emrelini cəzalandırıb
6 Oktyabr , 2022 20:20
DÇ-2022 Messinin sonuncu mundialı olacaq
DÇ-2022 Messinin sonuncu mundialı olacaq
6 Oktyabr , 2022 19:50
Nurlan İbrahimovun vəkili: Heç bir yol qalmayıb, sadəcə, Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək olar
Nurlan İbrahimovun vəkili: "Heç bir yol qalmayıb, sadəcə, Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək olar"
6 Oktyabr , 2022 19:21
Premyer Liqa: Qəbələ - Qarabağ oyununun hakimləri bəlli olub
Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Qarabağ" oyununun hakimləri bəlli olub
6 Oktyabr , 2022 17:32
Kəpəzə ev oyunlarını Gəncədə keçirməyə icazə verilib
"Kəpəz"ə ev oyunlarını Gəncədə keçirməyə icazə verilib
6 Oktyabr , 2022 17:09
Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu açıqlanıb
Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu açıqlanıb
6 Oktyabr , 2022 17:06
Zirənin yunan legioneri: Olimpiakos favorit olsa da, Qarabağ rəqibə problem yaşadacaq
"Zirə"nin yunan legioneri: "Olimpiakos" favorit olsa da, "Qarabağ" rəqibə problem yaşadacaq"
6 Oktyabr , 2022 16:38
UEFA Azərbaycanın 7 klubuna ödəniş edib
UEFA Azərbaycanın 7 klubuna ödəniş edib
6 Oktyabr , 2022 16:19
PSJ-nin qapıçısı klubdan ayrılmaq istəyir
PSJ-nin qapıçısı klubdan ayrılmaq istəyir
6 Oktyabr , 2022 15:59
Lionel Messinin qolu Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı seçilib
Lionel Messinin qolu Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı seçilib
6 Oktyabr , 2022 15:02

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi