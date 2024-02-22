Лига Европы: В матче "Карабах" - "Брага" начался второй тайм

Начался ответный матч между азербайджанским "Карабахом" и португальской "Брагой" в рамках стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Начался второй тайм ответного матча между азербайджанским "Карабахом" и португальской "Брагой" в рамках стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, в поединке, который проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, счет пока не открыт.

Напомним, что в первой встрече, прошедшей в Португалии, "скакуны" одолели соперника со счетом 4:2.

22:33

Завершился первый тайм ответного матча между азербайджанским "Карабахом" и португальской "Брагой" в рамках стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, в поединке, который проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, счет пока не открыт.

Напомним, что в первой встрече, прошедшей в Португалии, "скакуны" одолели соперника со счетом 4:2.

21:46

Начался ответный матч между азербайджанским "Карабахом" и португальской "Брагой" в рамках стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, поединок проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Напомним, что в первой встрече, прошедшей в Португалии, "скакуны" одолели соперника со счетом 4:2.