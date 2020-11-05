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Лига Европы: "Карабах" уступил "Сивасспору"

Лига Европы: "Карабах" уступил "Сивасспору" Сегодня "Карабах" провел свой очередной матч в Лиге Европы УЕФА.
Футбол
5 ноября 2020 г. 23:50
Лига Европы: Карабах уступил Сивасспору

Сегодня "Карабах" провел свой очередной матч в Лиге Европы УЕФА.

Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова в матче третьего тура группы I встретились на выезде с клубом "Сивасспор".

«Карабах» проиграл на выезде со счетом 0:2. Первый гол хозяев забил Джанер Османпаша (11 мин), а на 88-й минуте забитым мячом отличился О.Кайоде.

Лига Европы УЕФА

I группа, III тур

"Сивасспор" (Турция) - "Карабах" (Азербайджан)

Судьи: Сандро Шерер, Стефан де Алмейда, Беким Зогай (Швейцария)

Резервный судья: Янко Йоан Василица (Португалия)

Сивас, стадион "4 сентября".

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" ardıcıl üçüncü məğlubiyyətlə üzləşdi

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