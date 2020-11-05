Лига Европы: "Карабах" уступил "Сивасспору"

Сегодня "Карабах" провел свой очередной матч в Лиге Европы УЕФА.
Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова в матче третьего тура группы I встретились на выезде с клубом "Сивасспор".
«Карабах» проиграл на выезде со счетом 0:2. Первый гол хозяев забил Джанер Османпаша (11 мин), а на 88-й минуте забитым мячом отличился О.Кайоде.
Лига Европы УЕФА
I группа, III тур
"Сивасспор" (Турция) - "Карабах" (Азербайджан)
Судьи: Сандро Шерер, Стефан де Алмейда, Беким Зогай (Швейцария)
Резервный судья: Янко Йоан Василица (Португалия)
Сивас, стадион "4 сентября".