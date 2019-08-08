Лига Европы: "Нефтчи" сегодня сыграет с израильской командой

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" сегодня сыграет очередной матч в Лиге Европы УЕФА.

Как передаёт Report, столичный клуб в первом матче III отборочного раунда встретит у себя на поле израильскую команду "Бней Иегуда". Встреча начнётся в 21:00 на стадионе "Баксель Арена".

Израильская команда уже ранее сталкивалась с клубом из Азербайджана. В сезоне 2009/2010 в I отборочном раунде "Бней Иегуда" в обоих матчах переиграла азербайджанский "Симург".

Лига Европы

III отборочный раунд, первый матч

21:00. “Нефтчи” – “Бней Иегуда”

Главный судья: Карим Абед

Боковые судьи: Хичам Закрани и Микаэль Берчебру

Четвёртый судья: Флоран Батта (судейская бригада из Франции)

Представитель УЕФА: Ионель Пискану (Румыния)

Судья-инспектор: Къелль Альсет (Норвегия)

Баку, “Баксель Арена”