Лига Европы: "Нефтчи" сегодня сыграет с израильской командой

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" сегодня сыграет очередной матч в Лиге Европы УЕФА.
Как передаёт Report, столичный клуб в первом матче III отборочного раунда встретит у себя на поле израильскую команду "Бней Иегуда". Встреча начнётся в 21:00 на стадионе "Баксель Арена".
Израильская команда уже ранее сталкивалась с клубом из Азербайджана. В сезоне 2009/2010 в I отборочном раунде "Бней Иегуда" в обоих матчах переиграла азербайджанский "Симург".
Лига Европы
III отборочный раунд, первый матч
21:00. “Нефтчи” – “Бней Иегуда”
Главный судья: Карим Абед
Боковые судьи: Хичам Закрани и Микаэль Берчебру
Четвёртый судья: Флоран Батта (судейская бригада из Франции)
Представитель УЕФА: Ионель Пискану (Румыния)
Судья-инспектор: Къелль Альсет (Норвегия)
Баку, “Баксель Арена”
Şamo QuliyevАвтор новости