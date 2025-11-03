Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Лига чемпионов УЕФА: "Челси" поддержат 800 болельщиков в матче с "Карабахом" в Баку

    Футбол
    • 03 ноября, 2025
    • 12:01
    Лига чемпионов УЕФА: Челси поддержат 800 болельщиков в матче с Карабахом в Баку

    Английский клуб "Челси" в матче с "Карабахом" в Баку в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА поддержат около 800 болельщиков.

    Об этом Report сообщил глава пресс-службы ФК "Карабах" Анар Гаджиев.

    По его словам, для болельщиков лондонского клуба выделено два сектора.

    "Челси" прибудет в Баку накануне матча, 4 ноября. Открытой пресс-конференции перед матчем в Азербайджане не будет. Главный тренер "Челси" Энцо Мареска ответит на вопросы журналистов в Англии.

    Матч "Карабах" - "Челси" состоится 5 ноября в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    UEFA Çempionlar Liqası: "Çelsi"ni "Qarabağ"la oyunda 800 azarkeş dəstəkləyəcək

