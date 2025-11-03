Лига чемпионов УЕФА: "Челси" поддержат 800 болельщиков в матче с "Карабахом" в Баку
Футбол
- 03 ноября, 2025
- 12:01
Английский клуб "Челси" в матче с "Карабахом" в Баку в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА поддержат около 800 болельщиков.
Об этом Report сообщил глава пресс-службы ФК "Карабах" Анар Гаджиев.
По его словам, для болельщиков лондонского клуба выделено два сектора.
"Челси" прибудет в Баку накануне матча, 4 ноября. Открытой пресс-конференции перед матчем в Азербайджане не будет. Главный тренер "Челси" Энцо Мареска ответит на вопросы журналистов в Англии.
Матч "Карабах" - "Челси" состоится 5 ноября в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
