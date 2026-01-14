Лига чемпионов УЕФА: Стартует продажа билетов на матч "Карабах" - "Айнтрахт"

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Футбол
    • 14 января, 2026
    • 16:52
    Названа дата начала продажи билетов на матч "Карабах" - "Айнтрахт" (Германия) в VII туре Лиги чемпионов УЕФА в Баку.

    Об этом Report сообщил пресс-секретарь агдамского клуба Анар Гаджиев.

    По словам представителя клуба, билеты поступят в продажу в эти выходные.

    Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" состоится 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayntraxt" matçının biletləri satışa çıxarılır

