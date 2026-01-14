Лига чемпионов УЕФА: Стартует продажа билетов на матч "Карабах" - "Айнтрахт"

Названа дата начала продажи билетов на матч "Карабах" - "Айнтрахт" (Германия) в VII туре Лиги чемпионов УЕФА в Баку.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь агдамского клуба Анар Гаджиев.

По словам представителя клуба, билеты поступят в продажу в эти выходные.

Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" состоится 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.