UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayntraxt" matçının biletləri satışa çıxarılır
Futbol
- 14 yanvar, 2026
- 16:32
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin VII turunda "Qarabağ"ın Bakıda "Ayntraxt"a (Almaniya) qarşı keçirəcəyi matçın biletlərinin satışa çıxacağı tarix müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Ağdam təsmilçisinin mətbuat katibi Anar Hacıyev məlumat verib.
Klub rəsmisi biletlərin bu həftəsonu satışda olacağını söyləyib.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Ayntraxt" matçı yanvarın 21-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq.
