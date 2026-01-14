İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayntraxt" matçının biletləri satışa çıxarılır

    14 yanvar, 2026
    16:32
    UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağ - Ayntraxt matçının biletləri satışa çıxarılır

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin VII turunda "Qarabağ"ın Bakıda "Ayntraxt"a (Almaniya) qarşı keçirəcəyi matçın biletlərinin satışa çıxacağı tarix müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Ağdam təsmilçisinin mətbuat katibi Anar Hacıyev məlumat verib.

    Klub rəsmisi biletlərin bu həftəsonu satışda olacağını söyləyib.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Ayntraxt" matçı yanvarın 21-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq.

    Лига чемпионов УЕФА: Стартует продажа билетов на матч "Карабах" - "Айнтрахт"

