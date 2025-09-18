Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Лига чемпионов УЕФА: состоялись еще 6 матчей первого тура

    Футбол
    • 18 сентября, 2025
    • 08:45
    Лига чемпионов УЕФА: состоялись еще 6 матчей первого тура

    В первом туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялись еще шесть матчей.

    Как сообщает Report, соперник "Карабаха" - амстердамский "Аякс" - на своем поле уступил миланскому "Интеру".

    "Ливерпуль" обыграл дома мадридский "Атлетико", а "Челси" уступил в гостях "Баварии".

    Действующий победитель турнира "Пари Сен-Жермен" на домашнем стадионе разгромил "Аталанту".

    Результаты матчей:

    "Олимпиакос" (Греция) - "Пафос" (Кипр) - 0:0

    "Славия" (Чехия) - "Будё-Глимт" (Норвегия) - 2:2

    "ПСЖ" (Франция) - "Аталанта" (Италия) - 4:0

    "Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) - 3:1

    "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 3:2

    "Аякс" (Нидерланды) - "Интер" (Италия) - 0:2

