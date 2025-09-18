Лига чемпионов УЕФА: состоялись еще 6 матчей первого тура
Футбол
- 18 сентября, 2025
- 08:45
В первом туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялись еще шесть матчей.
Как сообщает Report, соперник "Карабаха" - амстердамский "Аякс" - на своем поле уступил миланскому "Интеру".
"Ливерпуль" обыграл дома мадридский "Атлетико", а "Челси" уступил в гостях "Баварии".
Действующий победитель турнира "Пари Сен-Жермен" на домашнем стадионе разгромил "Аталанту".
Результаты матчей:
"Олимпиакос" (Греция) - "Пафос" (Кипр) - 0:0
"Славия" (Чехия) - "Будё-Глимт" (Норвегия) - 2:2
"ПСЖ" (Франция) - "Аталанта" (Италия) - 4:0
"Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) - 3:1
"Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 3:2
"Аякс" (Нидерланды) - "Интер" (Италия) - 0:2
