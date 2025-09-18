İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    UEFA Çempionlar Liqası: Daha 6 qarşılaşma baş tutub

    Futbol
    • 18 sentyabr, 2025
    • 01:22
    UEFA Çempionlar Liqası: Daha 6 qarşılaşma baş tutub

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin I turunda daha 6 qarşılaşma baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Ayaks" evdə "İnter"lə üz-üzə gəlib.

    "Liverpul" "Atletiko"nu qəbul edib, "Çelsi" səfərdə "Bavariya"nın qonağı olub. UEFA Çempionlar Liqasının son qalibi PSJ isə doğma meydanda "Atalanta" ilə qarşılaşıb.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    I tur

    "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Pafos" (Kipr) – 0:0

    "Slaviya" (Çexiya) - "Budyo Qlimt" (Norveç) – 2:2

    PSJ (Fransa) - "Atalanta" (İtaliya) – 4:0

    "Bavariya" (Almaniya) - "Çelsi" (İngiltərə) – 3:1

    "Liverpul" (İngiltərə) - "Atletiko" (İspaniya) – 3:2

    "Ayaks" (Niderland) - "İnter" (İtaliya) – 0:2

    uefa Futbol

