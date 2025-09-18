UEFA Çempionlar Liqası: Daha 6 qarşılaşma baş tutub
- 18 sentyabr, 2025
- 01:22
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin I turunda daha 6 qarşılaşma baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Ayaks" evdə "İnter"lə üz-üzə gəlib.
"Liverpul" "Atletiko"nu qəbul edib, "Çelsi" səfərdə "Bavariya"nın qonağı olub. UEFA Çempionlar Liqasının son qalibi PSJ isə doğma meydanda "Atalanta" ilə qarşılaşıb.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
I tur
"Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Pafos" (Kipr) – 0:0
"Slaviya" (Çexiya) - "Budyo Qlimt" (Norveç) – 2:2
PSJ (Fransa) - "Atalanta" (İtaliya) – 4:0
"Bavariya" (Almaniya) - "Çelsi" (İngiltərə) – 3:1
"Liverpul" (İngiltərə) - "Atletiko" (İspaniya) – 3:2
"Ayaks" (Niderland) - "İnter" (İtaliya) – 0:2
