Лига чемпионов УЕФА: Названы стартовые составы "Наполи" и "Карабаха"

Определились стартовые составы итальянского "Наполи" и агдамского "Карабаха" на матч V тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе начнется 26 ноября в 00:00 по бакинскому времени.

С первых минут команды выйдут на поле в следующих составах:

"Наполи": Ваня Милинкович-Савич, Алессандро Буонджорно, Давид Нерес, Скотт Мактоминей, Амир Рахмани, Матиас Оливера, Расмус Хойлунн, Джованни Ди Лоренцо (к), Сам Бёкема, Станислав Лоботка, Ноа Ланг.

"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир (к), Эммануэль Аддаи, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.