    Лига чемпионов УЕФА: Названы стартовые составы "Наполи" и "Карабаха"

    • 25 ноября, 2025
    • 23:16
    • 25 ноября, 2025

• 23:16

Лига чемпионов УЕФА: Названы стартовые составы Наполи и Карабаха

    Определились стартовые составы итальянского "Наполи" и агдамского "Карабаха" на матч V тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, встреча на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе начнется 26 ноября в 00:00 по бакинскому времени.

    С первых минут команды выйдут на поле в следующих составах:

    "Наполи": Ваня Милинкович-Савич, Алессандро Буонджорно, Давид Нерес, Скотт Мактоминей, Амир Рахмани, Матиас Оливера, Расмус Хойлунн, Джованни Ди Лоренцо (к), Сам Бёкема, Станислав Лоботка, Ноа Ланг.

    "Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир (к), Эммануэль Аддаи, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

