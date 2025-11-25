Лига чемпионов УЕФА: Названы стартовые составы "Наполи" и "Карабаха"
Футбол
- 25 ноября, 2025
- 23:16
Определились стартовые составы итальянского "Наполи" и агдамского "Карабаха" на матч V тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, встреча на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе начнется 26 ноября в 00:00 по бакинскому времени.
С первых минут команды выйдут на поле в следующих составах:
"Наполи": Ваня Милинкович-Савич, Алессандро Буонджорно, Давид Нерес, Скотт Мактоминей, Амир Рахмани, Матиас Оливера, Расмус Хойлунн, Джованни Ди Лоренцо (к), Сам Бёкема, Станислав Лоботка, Ноа Ланг.
"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир (к), Эммануэль Аддаи, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.
Последние новости
00:47
Лига чемпионов УЕФА: В матче "Наполи" - "Карабах" завершился первый тайм - ОБНОВЛЕНОФутбол
00:46
Болсонару начал отбывать наказание в виде 27 лет тюремного заключенияДругие страны
00:17
В Британии приостановили использование бронемашин AjaxДругие страны
23:54
Британия направит в Украину новую партию ракет для ПВОДругие страны
23:40
Трамп: Уиткофф поедет в Москву для встречи с ПутинымДругие страны
23:34
Фото
Джейхун Байрамов посетил Собор Святого Петра в ВатиканеВнешняя политика
23:16
Лига чемпионов УЕФА: Названы стартовые составы "Наполи" и "Карабаха"Футбол
23:13
Армия Израиля ликвидировала пятерых боевиков на юге ГазыДругие страны
23:09
Фото