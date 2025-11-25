İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Çempionlar Liqası: "Napoli" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 22:54
    Çempionlar Liqası: Napoli və Qarabağ komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda qarşılaşacaq "Napoli" (İtaliya) və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, "Stadio Diego Armando Maradona" stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 00:00-də başlayacaq.

    Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:

    "Napoli": Milinkoviç Saviç, Alessandro Buoncorno, David Neres, Skott Maktominey, Amir Rahmani, Matias Olivera, Rasmus Hoylunn, Covanni Di Lorenso (k), Sam Byokema, Stansislav Lobotka, Noa Lanq

    "Qarabağ": Mateuş Koxalski, Mateus Silva, Marko Yankoviç, Abdullah Zubir (k), Emanuel Addai, Bəhlul Mustafazadə, Leandro Andrade, Kamilo Duran, Pedro Bikalyo, Elvin Cəfərquliyev, Kevin Medina.

    "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqası "Napoli" klubu start heyətlər

    Son xəbərlər

    23:00

    Ceyhun Bayramov Vatikan Apostol Kitabxanasında olub

    Xarici siyasət
    22:54

    Çempionlar Liqası: "Napoli" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    22:47

    "İstəklilər koalisiyası" ABŞ-ni Rusiyaya təzyiqi davam etdirməyə çağırıblar

    Digər ölkələr
    22:40

    Türkiyə və Finlandiya rəsmiləri Avropanın təhlükəsizliyi ilə bağlı müzakirə aparıblar

    Region
    22:33
    Foto

    Ərdoğan Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqlarının İstanbulda keçirilməsini təklif edib

    Region
    22:15

    HƏMAS siyasi partiyaya çevrilmək ideyasını nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    21:58

    Makron: "İstəklilər koalisiyası" Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri üzrə işçi qrupu yaradacaq

    Digər ölkələr
    21:53

    Azərbaycanın basketbol millisinin seçmə mərhələ oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Komanda
    21:49

    Tramp: Rusiya və Ukrayna nizamlanma üzrə razılaşmaya çox yaxındır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti