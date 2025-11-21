Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" заказал игрока на замену Кади Боржеса

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" включил еще одного игрока в заявку на матчи Лиги чемпионов УЕФА.

Согласно полученной Report информации, в список добавлен испанец Джони Монтиэль.

27-летний полузащитник заменил Кади Боржеса, который долгое время отсутствовал из-за травмы.

Согласно принятому летом решению Исполнительного комитета УЕФА, если игрок выбыл из еврокубков минимум на 2 месяца, его может заменить другой в заявке на участие.

Отметим, что "Карабах" 25 ноября станет гостем "Наполи" в Италии в 5-м туре Лиги чемпионов.