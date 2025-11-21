Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" заказал игрока на замену Кади Боржеса

    Футбол
    • 21 ноября, 2025
    • 09:50
    Лига чемпионов УЕФА: Карабах заказал игрока на замену Кади Боржеса

    Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" включил еще одного игрока в заявку на матчи Лиги чемпионов УЕФА.

    Согласно полученной Report информации, в список добавлен испанец Джони Монтиэль.

    27-летний полузащитник заменил Кади Боржеса, который долгое время отсутствовал из-за травмы.

    Согласно принятому летом решению Исполнительного комитета УЕФА, если игрок выбыл из еврокубков минимум на 2 месяца, его может заменить другой в заявке на участие.

    Отметим, что "Карабах" 25 ноября станет гостем "Наполи" в Италии в 5-м туре Лиги чемпионов.

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" Kadi Borgesin əvəzinə başqa futbolçu sifariş edib

