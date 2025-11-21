İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" Kadi Borgesin əvəzinə başqa futbolçu sifariş edib

    Futbol
    • 21 noyabr, 2025
    • 09:34
    UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağ Kadi Borgesin əvəzinə başqa futbolçu sifariş edib

    "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqasının oyunları üçün daha bir futbolçunu iştirak ərizəsinə daxil edib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, Joni Montiel siyahıya əlavə olunub.

    27 yaşlı yarımmüdafiəçi zədə səbəbindən uzun müddətə sıradan çıxan Kadi Borgesi əvəzləyib.

    UEFA İcraiyyə Komitəsinin yayda çıxardığı qərara əsasən, avrokuboklarda bir futbolçu ən azı 2 aylıq sıradan çıxsa, onu iştirak ərizəsində başqası əvəzləyə bilər.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" noyabrın 25-də Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda İtaliyada "Napoli"nin qonağı olacaq.

