Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня встретится с "Атлетиком"
Футбол
- 22 октября, 2025
- 09:22
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет свой очередной матч в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, команда под руководством Гурбана Гурбанова встретится с "Атлетиком" в 20:45 по бакинскому времени на стадионе "Сан-Мамес" в Испании.
Главным арбитром игры будет хорват Игорь Паяч.
"Карабах" в настоящее время занимает 10-е место с 6 очками. "Атлетик", проигравший в первых двух матчах, занимает 35-е место.
Отметим, что чемпион Азербайджана в первом туре Лиги чемпионов обыграл "Бенфику" в Португалии со счетом 3:2, а во втором туре в Баку одержал победу над датским "Копенгагеном" со счетом 2:0.
