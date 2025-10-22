Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня встретится с "Атлетиком"

    Футбол
    • 22 октября, 2025
    • 09:22
    Лига чемпионов УЕФА: Карабах сегодня встретится с Атлетиком

    Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет свой очередной матч в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, команда под руководством Гурбана Гурбанова встретится с "Атлетиком" в 20:45 по бакинскому времени на стадионе "Сан-Мамес" в Испании.

    Главным арбитром игры будет хорват Игорь Паяч.

    "Карабах" в настоящее время занимает 10-е место с 6 очками. "Атлетик", проигравший в первых двух матчах, занимает 35-е место.

    Отметим, что чемпион Азербайджана в первом туре Лиги чемпионов обыграл "Бенфику" в Португалии со счетом 3:2, а во втором туре в Баку одержал победу над датским "Копенгагеном" со счетом 2:0.

