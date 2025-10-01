Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" выиграл, "Кайрат" разгромлен "Реалом"
- 01 октября, 2025
- 01:11
Стартовал второй тур основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, первые девять матчей уже сыграны.
Турецкий клуб "Галатасарай" минимально обыграл английский "Ливерпуль" в Стамбуле. Казахстанский "Кайрат" потерпел поражение от "Реала" - испанский клуб забил пять безответных мячей. Другой испанский клуб "Атлетико" разгромил "Айнтрахт" с тем же счетом.
Лига чемпионов УЕФА - основной этап - 2 тур:
"Кайрат" (Казахстан) - "Реал" (Испания) 0:5
"Аталанта" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) 2:1
"Галатасарай" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия) 1:0
"Атлетико" (Испания) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) 5:1
"Брю-Глимт" (Норвегия) - "Тоттенхэм" (Англия) 2:2
"Челси" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) 1:0
"Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) 3:0
"Марсель" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) 4:0
"Пафос" (Кипр) - "Бавария" (Германия) 1:5
Отметим, что остальные девять матчей второго тура состоятся сегодня.