Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" выиграл, "Кайрат" разгромлен "Реалом"

Стартовал второй тур основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, первые девять матчей уже сыграны.

Турецкий клуб "Галатасарай" минимально обыграл английский "Ливерпуль" в Стамбуле. Казахстанский "Кайрат" потерпел поражение от "Реала" - испанский клуб забил пять безответных мячей. Другой испанский клуб "Атлетико" разгромил "Айнтрахт" с тем же счетом.

Лига чемпионов УЕФА - основной этап - 2 тур:

"Кайрат" (Казахстан) - "Реал" (Испания) 0:5

"Аталанта" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) 2:1

"Галатасарай" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия) 1:0

"Атлетико" (Испания) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) 5:1

"Брю-Глимт" (Норвегия) - "Тоттенхэм" (Англия) 2:2

"Челси" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) 1:0

"Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) 3:0

"Марсель" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) 4:0

"Пафос" (Кипр) - "Бавария" (Германия) 1:5

Отметим, что остальные девять матчей второго тура состоятся сегодня.