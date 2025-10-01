İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    UEFA ÇL: "Qalatasaray" qalib gəlib, "Kayrat" 5 qol buraxıb

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2025
    • 00:59
    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində II tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq doqquz oyun keçirilib.

    Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" İstanbulda İngiltərənin "Liverpul" klubuna minimal hesabla qalib gəlib. Qazaxıstan təmsilçisi "Kayrat" isə "Real" qarşısında aciz qalıb. Belə ki, İspaniya klubu 5 cavabsız qol vurub.

    İspaniyanın digər klubu "Atletiko" da "Ayntraxt"a eyni sayda qol vurub.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    II tur

    "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Real" (İspaniya) 0:5

    "Atalanta" (İtaliya) - "Brügge" (Belçika) 2:1

    "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Liverpul" (İngiltərə) 1:0

    "Atletiko" (İspaniya) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) 5:1

    "Budyo Qlimt" (Norveç) - "Tottenhem" (İngiltərə) 2:2

    "Çelsi" (İngiltərə) - "Benfika" (Portuqaliya) 1:0

    "İnter" (İtaliya) - "Slaviya" (Çexiya) 3:0

    "Marsel" (Fransa) - "Ayaks" (Niderland) 4:0

    "Pafos" (Kipr) - "Bavariya" (Almaniya) 1:5

    Qeyd edək ki, II turun digər doqquz oyunu bu gün baş tutacaq.

