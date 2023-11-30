Лига чемпионов УЕФА: "Арсенал" и ПСВ вышли в 1/8 финала

В Лиге чемпионов УЕФА завершились матчи пятого тура группового этапа.
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Лига чемпионов УЕФА
V тур
29 ноября
Группа А
"Галатасарай" (Турция) 3:3 "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Бавария" (Германия) 0:0 "Копенгаген" (Дания)
Очки: "Бавария" – 13, "Копенгаген" – 5, "Галатасарай" – 5, "Манчестер Юнайтед" – 4.
Группа В
"Севилья" (Испания) 2:3 ПСВ (Нидерланды)
"Арсенал" (Англия) 6:0 "Ланс" (Франция)
Очки: "Арсенал" – 12, ПСВ – 8, "Ланс" – 5, "Севилья" – 2.
Группа С
"Брага" (Португалия) 1:1 "Унион" (Берлин, Германия)
"Реал" (Испания) 4:2 "Наполи" (Италия)
Очки: "Реал" – 15, "Наполи" – 7, "Брага" – 4, "Унион" – 2.
Группа D
"Бенфика" (Португалия) 3:3 "Интер" (Италия)
"Реал Сосьедад" (Испания) 0:0 "Зальцбург" (Австрия)
Счет: "Реал Сосьедад" – 11, "Интер" – 11, "Зальцбург" – 4, "Бенфика" – 1.