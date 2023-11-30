Лига чемпионов УЕФА: "Арсенал" и ПСВ вышли в 1/8 финала

В Лиге чемпионов УЕФА завершились матчи пятого тура группового этапа.

В Лиге чемпионов УЕФА завершились матчи пятого тура группового этапа.

Как передает Report , по итогам проведенных встреч английский "Арсенал" и нидерландский ПСВ вышли в 1/8 финала турнира из группы В.

Лига чемпионов УЕФА

V тур

29 ноября

Группа А

"Галатасарай" (Турция) 3:3 "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Бавария" (Германия) 0:0 "Копенгаген" (Дания)

Очки: "Бавария" – 13, "Копенгаген" – 5, "Галатасарай" – 5, "Манчестер Юнайтед" – 4.

Группа В

"Севилья" (Испания) 2:3 ПСВ (Нидерланды)

"Арсенал" (Англия) 6:0 "Ланс" (Франция)

Очки: "Арсенал" – 12, ПСВ – 8, "Ланс" – 5, "Севилья" – 2.

Группа С

"Брага" (Португалия) 1:1 "Унион" (Берлин, Германия)

"Реал" (Испания) 4:2 "Наполи" (Италия)

Очки: "Реал" – 15, "Наполи" – 7, "Брага" – 4, "Унион" – 2.

Группа D

"Бенфика" (Португалия) 3:3 "Интер" (Италия)

"Реал Сосьедад" (Испания) 0:0 "Зальцбург" (Австрия)

Счет: "Реал Сосьедад" – 11, "Интер" – 11, "Зальцбург" – 4, "Бенфика" – 1.