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Лига чемпионов: "Карабах" открыл счет в матче с "Шкендией"

Лига чемпионов: "Карабах" открыл счет в матче с "Шкендией" Стартовал матч III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Шкендией" (Северная Македония) и "Карабахом".
Футбол
5 августа 2025 г. 22:22
Лига чемпионов: Карабах открыл счет в матче с Шкендией

В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между северомакедонским клубом "Шкендия" и агдамским "Карабахом" открыт счёт.

Как передает Report, игра проходит на стадионе "Тодор Проески".

На 18-й минуте полузащитник азербайджанского клуба Торал Байрамов реализовал пенальти, выведя свою команду вперёд.

22:06

Стартовал матч III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Шкендией" (Северная Македония) и "Карабахом".

Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Тодор Проески".

Матчем руководит словацкий рефери Иван Кружляк.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqası: "Qarabağ" "Şkendiya" ilə oyunda hesabı açıb - YENİLƏNİB

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