Лига чемпионов: "Карабах" открыл счет в матче с "Шкендией"

В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между северомакедонским клубом "Шкендия" и агдамским "Карабахом" открыт счёт.
Как передает Report, игра проходит на стадионе "Тодор Проески".
На 18-й минуте полузащитник азербайджанского клуба Торал Байрамов реализовал пенальти, выведя свою команду вперёд.
22:06
Стартовал матч III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Шкендией" (Северная Македония) и "Карабахом".
Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Тодор Проески".
Матчем руководит словацкий рефери Иван Кружляк.