Лига чемпионов: Сегодня будет сыграно еще 7 игр

Сегодня завершатся первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня завершатся первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, во второй игровой день состоятся 7 матчей.

Ответные встречи состоятся 12 и 13 июля.

Лига чемпионов УЕФА

I отборочный раунд, первые игры

6 июля

18:00. "Тоболь" (Казахстан) – "Ференцварош" (Венгрия)

20:00. "Будье Глимт" (Норвегия) - "Класквик" (Фарерские острова)

20:00. ХИK (Финляндия) - РФШ (Латвия)

21:30. "Дюделанж" (Люксембург) – "Тирана" (Албания)

22:00. "Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Шериф" (Молдова)

22:15. "Марибор" (Словения) – "Шахтер" (Солигорск, Беларусь)

22:30. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Динамо" (Батуми, Грузия)

Отметим, что в первый игровой день чемпион Азербайджана "Карабах" проиграл "Леху" в Польше со счетом 0:1.