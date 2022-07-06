Лига чемпионов: Сегодня будет сыграно еще 7 игр

Сегодня завершатся первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как передает Report, во второй игровой день состоятся 7 матчей.
Ответные встречи состоятся 12 и 13 июля.
Лига чемпионов УЕФА
I отборочный раунд, первые игры
6 июля
18:00. "Тоболь" (Казахстан) – "Ференцварош" (Венгрия)
20:00. "Будье Глимт" (Норвегия) - "Класквик" (Фарерские острова)
20:00. ХИK (Финляндия) - РФШ (Латвия)
21:30. "Дюделанж" (Люксембург) – "Тирана" (Албания)
22:00. "Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Шериф" (Молдова)
22:15. "Марибор" (Словения) – "Шахтер" (Солигорск, Беларусь)
22:30. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Динамо" (Батуми, Грузия)
Отметим, что в первый игровой день чемпион Азербайджана "Карабах" проиграл "Леху" в Польше со счетом 0:1.