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Лига чемпионов: Сегодня будет сыграно еще 7 игр

Лига чемпионов: Сегодня будет сыграно еще 7 игр Сегодня завершатся первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
6 июля 2022 г. 07:38
Лига чемпионов: Сегодня будет сыграно еще 7 игр

Сегодня завершатся первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, во второй игровой день состоятся 7 матчей.

Ответные встречи состоятся 12 и 13 июля.

Лига чемпионов УЕФА

I отборочный раунд, первые игры

6 июля

18:00. "Тоболь" (Казахстан) – "Ференцварош" (Венгрия)

20:00. "Будье Глимт" (Норвегия) - "Класквик" (Фарерские острова)

20:00. ХИK (Финляндия) - РФШ (Латвия)

21:30. "Дюделанж" (Люксембург) – "Тирана" (Албания)

22:00. "Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Шериф" (Молдова)

22:15. "Марибор" (Словения) – "Шахтер" (Солигорск, Беларусь)

22:30. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Динамо" (Батуми, Грузия)

Отметим, что в первый игровой день чемпион Азербайджана "Карабах" проиграл "Леху" в Польше со счетом 0:1.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Bu gün daha 7 oyun keçiriləcək

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