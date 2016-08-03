​Лига чемпионов. Результаты ответных матчей 3-го квалифай-раунда - СПИСОК

Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ «Виктория» выбила из турнира «Карабах», а АПОЭЛ в компенсированное время трижды шокировал «Русенборг».
Как передает Report, загребское «Динамо» повторно обыграло одноклубников из Тбилиси, а «Лудогорец», в составе которого за повторное предупреждение был удален украинец Игорь Пластун, в дополнительное время дожал «Црвену Звезду».
Лига чемпионов. Результаты ответных матчей 3-го квалифай-раунда
«Дандолк» (Ирландия) — БАТЭ (Борисов, Беларусь) — 3:0
Первый матч — 0:1
«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — «Лудогорец» (Разрад, Болгария) — 2:4
Первый матч — 2:2
«Карабах» (Агдам, Азербайджан) — «Виктория» (Пльзень, Чехия) — 1:1
Первый матч — 0:0
«Динамо» (Тбилиси, Грузия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 0:1
Первый матч — 0:2
АПОЕЛ (Никосия, Кипр) — «Русенборг» (Тронхейм, Норвегия) — 3:0
Первый матч — 1:2
Напомним, остальные ответные матчи 3-го квалифай-раунда пройдут в среду.
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