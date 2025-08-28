    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Футбол
    • 28 августа, 2025
    • 20:30
    Лига чемпионов: Раскрыт состав делегации, представляющей Карабах на церемонии жеребьевки

    Стали известны лица, которые вошли в состав делегации "Карабаха" на церемонии жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, проходящей в настоящее время в Монако.

    Как сообщает Report, в церемонии принимают участие вице-президент агдамского клуба Февзихан Арас, генеральный директор и член правления Эмрах Челикель, член правления Асиф Аскеров, руководитель операционного департамента Фарид Агаев, руководитель департамента коммуникаций Анар Гаджиев.

    Отметим, что в ближайшее время определятся соперники "скакунов" в основном этапе Лиги.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ı püşkatma mərasimində təmsil edən nümayəndə heyəti müəyyənləşib

