Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ı püşkatma mərasimində təmsil edən nümayəndə heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    • 28 avqust, 2025
    • 20:17
    Çempionlar Liqası: Qarabağı püşkatma mərasimində təmsil edən nümayəndə heyəti müəyyənləşib

    Hazırada Monakoda keçirilən UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin püşkatma mərasimində "Qarabağ"ı təmsil edən şəxslər müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, püşatma mərasimində Ağdam təmsilçisinin vitse-prezidenti Fevzihan Aras, baş direktor və idarə heyətinin üzvü Emrah Çelikel, idarə heyətinin üzvü Asif Əsgərov, əməliyyatlar departamenti rəhbəri Fərid Ağayev, komunikasiya departmentinin rəhbəri Anar Hacıyev iştirak edir.

    Qeyd edək ki, "köhlən atlar"ın Liqa mərhələsindəki rəqibləri az sonra bəlli olacaq.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Лига чемпионов: Раскрыт состав делегации, представляющей "Карабах" на церемонии жеребьевки

