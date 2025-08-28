Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ı püşkatma mərasimində təmsil edən nümayəndə heyəti müəyyənləşib
Futbol
- 28 avqust, 2025
- 20:17
Hazırada Monakoda keçirilən UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin püşkatma mərasimində "Qarabağ"ı təmsil edən şəxslər müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, püşatma mərasimində Ağdam təmsilçisinin vitse-prezidenti Fevzihan Aras, baş direktor və idarə heyətinin üzvü Emrah Çelikel, idarə heyətinin üzvü Asif Əsgərov, əməliyyatlar departamenti rəhbəri Fərid Ağayev, komunikasiya departmentinin rəhbəri Anar Hacıyev iştirak edir.
Qeyd edək ki, "köhlən atlar"ın Liqa mərhələsindəki rəqibləri az sonra bəlli olacaq.
Son xəbərlər
21:32
Estoniya Rusiyaya etiraz notası veribDigər ölkələr
21:28
Azərbaycana qarşı təcavüzkar müharibənin Ermənistan tərəfindən aparıldığı bir daha təsdiqlənib - MƏHKƏMƏDaxili siyasət
21:27
Foto
UEFA Çempionlar Liqasında 2025/2026 mövsümünün Liqa mərhələsinin püşkü atılıbFutbol
21:21
Fransanın DİN rəhbəri: Ölkə heç vaxt maliyyə uçurumuna bu qədər yaxın olmamışdıDigər ölkələr
21:06
Gəncədə 31 yaşlı kişini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
21:05
Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın Liqa mərhələsindəki bütün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB-3Futbol
21:01
Foto
Rusiyanın raket zərbələrindən sonra Kiyev - FOTOREPORTAJXarici siyasət
20:46
İran E3-ün BMT sanksiyalarının bərpası ilə bağlı qərarına cavab verəcəyinə söz veribDigər ölkələr
20:33