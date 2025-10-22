Лига Чемпионов: Объявлены стартовые составы команд "Атлетик" и "Карабах"
Футбол
- 22 октября, 2025
- 19:51
Объявлены стартовые составы команд "Атлетик Бильбао" (Испания) и "Карабах", которые встретятся в III туре общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, матч начнется в 20:45 по бакинскому времени на стадионе "Сан-Мамес".
Команды выйдут на поле в следующих составах:
"Атлетик": Унаи Симон, Андони Горосабель, Айтор Паредес, Ойан Сансет, Иньяки Уильямс, Нико Уильямс, Горка Гурусета, Эмерик Ляпорт, Юри Берчиче, Микель Хаурегисар, Алехандро Рего.
"Карабах": Матеуш Кохальски, Кевин Медина, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Кади Боржес, Педро Бикальо, Абдулла Зубир, Леандро Андраде, Камило Дуран, Нариман Ахундзаде.
