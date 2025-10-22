Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Лига Чемпионов: Объявлены стартовые составы команд "Атлетик" и "Карабах"

    Футбол
    • 22 октября, 2025
    • 19:51
    Лига Чемпионов: Объявлены стартовые составы команд Атлетик и Карабах

    Объявлены стартовые составы команд "Атлетик Бильбао" (Испания) и "Карабах", которые встретятся в III туре общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, матч начнется в 20:45 по бакинскому времени на стадионе "Сан-Мамес".

    Команды выйдут на поле в следующих составах:

    "Атлетик": Унаи Симон, Андони Горосабель, Айтор Паредес, Ойан Сансет, Иньяки Уильямс, Нико Уильямс, Горка Гурусета, Эмерик Ляпорт, Юри Берчиче, Микель Хаурегисар, Алехандро Рего.

    "Карабах": Матеуш Кохальски, Кевин Медина, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Кади Боржес, Педро Бикальо, Абдулла Зубир, Леандро Андраде, Камило Дуран, Нариман Ахундзаде.

    Лига чемпионов УЕФА
    Çempionlar Liqası: "Atletik" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Последние новости

    20:20

    СМИ: Глава МИД Аргентины подал в отставку

    Другие страны
    20:13

    В Венгрии обучаются более 1500 азербайджанских студентов

    Внешняя политика
    20:09

    В Баку проходит концертная программа по случаю Национального дня Венгрии

    Kультурная политика
    19:55

    Али Гусейнли награжден орденом Венгрии

    Внешняя политика
    19:55

    Стратегический диалог между Венгрией и Азербайджаном запланирован на декабрь

    Внешняя политика
    19:51

    Лига Чемпионов: Объявлены стартовые составы команд "Атлетик" и "Карабах"

    Футбол
    19:49

    Посол Венгрии: Готовимся к очередной сессии стратегического диалога с Азербайджаном

    Внешняя политика
    19:43

    39-летний мужчина утонул в Мингячевирском водоканале

    Происшествия
    19:43

    ANAMA и МЧС Украины будут сотрудничать в сфере гуманитарного разминирования

    Внешняя политика
    Лента новостей