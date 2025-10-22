Çempionlar Liqası: "Atletik" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb
Futbol
- 22 oktyabr, 2025
- 19:35
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda qarşılaşacaq "Atletik" (Bilbao, İspaniya) və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, "San Mames" stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:45-da başlayacaq.
Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:
"Atletik": Unai Simon, Andoni Qorosabel, Aytor Parades, Oyan Sanset, İnyaki Uilyams (k), Niko Uilyams, Qorka Quruseta, Emerik Lyaporta, Yuri Berçiçe, Mikel Xaureqisar, Alexandro Reqo
"Qarabağ": Mateuş Koxalski, Kevin Medina, Mateus Silva, Bəhlul Mustafazadə, Elvin Cəfərquliyev, Kadi Borges, Pedro Bikalyo, Abdullah Zubir (k), Leandro Andrade, Kamilo Duran, Nəriman Axundzadə.
