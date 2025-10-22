İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Çempionlar Liqası: "Atletik" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 19:35
    Çempionlar Liqası: Atletik və Qarabağ komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda qarşılaşacaq "Atletik" (Bilbao, İspaniya) və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, "San Mames" stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:45-da başlayacaq.

    Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:

    "Atletik": Unai Simon, Andoni Qorosabel, Aytor Parades, Oyan Sanset, İnyaki Uilyams (k), Niko Uilyams, Qorka Quruseta, Emerik Lyaporta, Yuri Berçiçe, Mikel Xaureqisar, Alexandro Reqo

    "Qarabağ": Mateuş Koxalski, Kevin Medina, Mateus Silva, Bəhlul Mustafazadə, Elvin Cəfərquliyev, Kadi Borges, Pedro Bikalyo, Abdullah Zubir (k), Leandro Andrade, Kamilo Duran, Nəriman Axundzadə.

