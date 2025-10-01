Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Лига Чемпионов: Объявлены командные составы "Карабаха" и "Копенгагена"

    Футбол
    • 01 октября, 2025
    • 19:57
    Стали известны стартовые составы "Карабаха" и датского "Копенгагена", которые встретятся во II туре основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах.

    "Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Абдуллах Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Кади Боргес, Алексей Кашук, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

    "Копенгаген": Доминик Котарски, Габриел Перрейра, Пантелис Хатзидиакос, Юссуф Мукоко, Мохамед Эльюнусси, Джордан Ларссон, Лукас Лерагер, Родриго Хескас, Маркос Лопес, Роберто, Томас Дилейни.

    Отметим, что матч "Карабах" - "Копенгаген" состоится сегодня в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    ФК "Карабах" "Коппенгаген" Лига чемпионов УЕФА состав команд
    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Kopenhagen" komandalarının heyətləri açıqlanıb
    Starting lineups confirmed for Qarabag vs Copenhagen UCL clash

