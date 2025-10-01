Лига Чемпионов: Объявлены командные составы "Карабаха" и "Копенгагена"
Футбол
- 01 октября, 2025
- 19:57
Стали известны стартовые составы "Карабаха" и датского "Копенгагена", которые встретятся во II туре основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах.
"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Абдуллах Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Кади Боргес, Алексей Кашук, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.
"Копенгаген": Доминик Котарски, Габриел Перрейра, Пантелис Хатзидиакос, Юссуф Мукоко, Мохамед Эльюнусси, Джордан Ларссон, Лукас Лерагер, Родриго Хескас, Маркос Лопес, Роберто, Томас Дилейни.
Отметим, что матч "Карабах" - "Копенгаген" состоится сегодня в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
