Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Kopenhagen" komandalarının heyətləri açıqlanıb
Futbol
- 01 oktyabr, 2025
- 19:48
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunda üz-üzə gələcək "Qarabağ" və Danimarkanın "Kopenhagen" kollektivlərinin start heyətləri bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"də çıxacaqlar.
"Qarabağ": Mateuş Koxalski, Mateus Silva, Abdullah Zubir, Bəhlul Mustafazadə, Leandro Andrade, Kamilo Duran, Kadi Borges, Aleksey Kaşuk, Pedro Bikalyo, Elvin Cəfərquliyev, Kevin Medina
"Kopenhagen": Dominik Kotarski, Qabriel Perreyra, Pantelis Hatzidiakos, Yussuf Mukoko, Mohamed Elyunussi, Cordan Larsson, Lukas Lerager, Rodriqo Heskas, Markos Lopes, Roberto, Tomas Dileyni.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Kopenhagen" matçı bu gün, saat 20:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq.
