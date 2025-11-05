Лига чемпионов: Объявлены составы команд "Карабах" и "Челси"
Футбол
- 05 ноября, 2025
- 20:55
Стал известен стартовый состав "Карабаха" и английского "Челси", которые встретятся в IV туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующем стартовом составе:
"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдулла Зубир (к), Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Кади Боржес, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.
"Челси": Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Тосин Адарабиойо, Джеймс Гиттенс, Андрей Сантос, Хуан Педро, Йоррел Хато, Рис Джеймс (к), Тайрик Джордж, Эстеван Виллиан, Ромео Лавиа.
Отметим, что матч "Карабах" - "Челси" начнется сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Последние новости
21:01
Трамп: Год назад мы одержали одну из величайших побед в истории выборов президентаДругие страны
20:55
Лига чемпионов: Объявлены составы команд "Карабах" и "Челси"Футбол
20:42
Число покупающих пшеницу у России стран упало с 50-ти до 30-тиАПК
20:41
Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30Другие страны
20:36
Цены на нефть снизились после публикации данных по США - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
20:33
Бельгия под ударом: Дроны, DDoS-атаки и слабая готовность ответов на вызовыДругие страны
20:25
Глава Минобороны: Латвия передаст Украине свыше 20 БТР PatriaДругие страны
20:17
Науседа: Литва готова к поставкам в Украину газа через терминал в Клайпедском портуДругие страны
20:05