    Лига чемпионов: Объявлены составы команд "Карабах" и "Челси"

    Футбол
    • 05 ноября, 2025
    • 20:55
    Лига чемпионов: Объявлены составы команд Карабах и Челси

    Стал известен стартовый состав "Карабаха" и английского "Челси", которые встретятся в IV туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующем стартовом составе:

    "Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдулла Зубир (к), Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Кади Боржес, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

    "Челси": Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Тосин Адарабиойо, Джеймс Гиттенс, Андрей Сантос, Хуан Педро, Йоррел Хато, Рис Джеймс (к), Тайрик Джордж, Эстеван Виллиан, Ромео Лавиа.

    Отметим, что матч "Карабах" - "Челси" начнется сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

