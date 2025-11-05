Лига чемпионов: Объявлены составы команд "Карабах" и "Челси"

Стал известен стартовый состав "Карабаха" и английского "Челси", которые встретятся в IV туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующем стартовом составе:

"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдулла Зубир (к), Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Кади Боржес, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

"Челси": Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Тосин Адарабиойо, Джеймс Гиттенс, Андрей Сантос, Хуан Педро, Йоррел Хато, Рис Джеймс (к), Тайрик Джордж, Эстеван Виллиан, Ромео Лавиа.

Отметим, что матч "Карабах" - "Челси" начнется сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.