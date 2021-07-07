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Лига чемпионов: "Нефтчи" вступает в борьбу

Лига чемпионов: "Нефтчи" вступает в борьбу Сегодня бакинский "Нефтчи" сыграет в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
7 июля 2021 г. 07:37
Лига чемпионов: Нефтчи вступает в борьбу

Сегодня бакинский "Нефтчи" сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.

Как передает Report, через 7 лет "черно-белые" вновь выступят в главном клубном турнире континента.

В первом отборочном раунде флагман отечественного футбола встретится самым титулованным клубом Грузии с тбилисским "Динамо". Матч, который пройдет на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Лига чемпионов УЕФА

I квалификационный раунд, первая игра

20:00. "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Нефтчи" (Азербайджан)

Судьи: Давид Фуксман, Нати Дотан, Матитьяху Якобов, Идан Лейба (все - Израиль)

Представитель УЕФА: Лукас Сойски (Польша)

Судья-инспектор: Уильям Янг (Шотландия)

Тбилиси, "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе.

Победитель этой пары во втором квалификационном раунде встретится с греческим "Олимпиакосом", а проигравшая сторона продолжит свой путь в Лиге Конференций.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

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